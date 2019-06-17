Son Dakika Haberleri: Ertaç Özbir Beşiktaş ile anlaştı- Fotoğraf iptali
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Ertaç Özbir Beşiktaş ile anlaştı- Fotoğraf iptali

1 saat önce

Sayın Yazı İşleri Müdürleri,'Ertaç Özbir Beşiktaş ile anlaştı' başlığıyla verdiğimiz iki fotoğrafı, kaynağından iptal ediyoruz.

Ertaç Özbir Beşiktaş ile anlaştı- Fotoğraf iptali, System.String[]

Sayın Yazı İşleri Müdürleri,
'Ertaç Özbir Beşiktaş ile anlaştı' başlığıyla verdiğimiz iki fotoğrafı, kaynağından iptal ediyoruz. Bu fotoğrafların kullanılmamasını rica ediyoruz. DHA
 


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:28 Kaynak: DHA
Beşiktaş, Ertaç Özbir
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