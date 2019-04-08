Ertan Akça Yeniden Güven Tazeledi

Devrek'te faaliyette bulunan Gürbüzler Kur'an Kursu kongresinde mevcut başkan Ertan Akça yeniden güven tazeledi.

Devrek'te faaliyette bulunan Gürbüzler Kur'an Kursu kongresinde mevcut başkan Ertan Akça yeniden güven tazeledi.



Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan ve bölgenin sayılı Kur'an kursları arasında yer alan Gürbüzler Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin gerçekleştirmiş olduğu kongrede mevcut başkan Ertan Akça yeniden güven tazeleyerek yönetimin ve vatandaşların takdirini kazanmanın onurunu yaşadı. Gürbüzler Kur'an Kursu Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongreye çok sayıda davetli katılırken, Akça kendisini destekleyen ve desteklemeyen herkese katılımlarından dolayı teşekkür etti.



Kongre Gürbüzler Kur'an Kursunda iki yılda bir gerçekleştiriliyor. - ZONGULDAK

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