Son Dakika Haberleri: Ertan Akça Yeniden Güven Tazeledi

Ertan Akça Yeniden Güven Tazeledi

56 dakika önce

Devrek'te faaliyette bulunan Gürbüzler Kur'an Kursu kongresinde mevcut başkan Ertan Akça yeniden güven tazeledi.

Ertan Akça Yeniden Güven Tazeledi, System.String[]
Devrek'te faaliyette bulunan Gürbüzler Kur'an Kursu kongresinde mevcut başkan Ertan Akça yeniden güven tazeledi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan ve bölgenin sayılı Kur'an kursları arasında yer alan Gürbüzler Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin gerçekleştirmiş olduğu kongrede mevcut başkan Ertan Akça yeniden güven tazeleyerek yönetimin ve vatandaşların takdirini kazanmanın onurunu yaşadı. Gürbüzler Kur'an Kursu Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongreye çok sayıda davetli katılırken, Akça kendisini destekleyen ve desteklemeyen herkese katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kongre Gürbüzler Kur'an Kursunda iki yılda bir gerçekleştiriliyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:03 Kaynak: İHA

Zonguldak, Devrek, Akça, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, "Teşekkürler İstanbul" Afişiyle İlgili Konuştu: Bay Kemal de Assın Liseli Kıza Ormanda İşkence Yapan Vicdansızlara 23'er Yıl Hapis İstemi Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 15:59:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ertan Akça Yeniden Güven Tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]