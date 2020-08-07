Ertan Balaban: Belgeselde sadece dövüş sporlarını değil, o insanların hayatlarını, yaşam tarzlarını...

Sporcu yas¸amı, giris¸imcilik ve projeleri u¨zerine sorularımızı yanıtlayan Balaban, sunuculugˆunu yaptıgˆı 'Bir Do¨vu¨s¸c¸u¨nu¨n Du¨nya Maceraları' adlı belgeseliyle ilgili de merak edilenleri ac¸ıkladı.

'Bir Do¨vu¨s¸c¸u¨nu¨n Du¨nya Maceraları' adlı belgeseliyle ilgili çok güzel tepkiler aldığını belirten Balaban, 'Belgesel ile en az 25-26 ülkeye ulaşmak istiyoruz, sadece dövüş sporlarını değil o insanların hayatlarını, yaşam tarzlarını ve kültürlerini de anlatmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Pandemi dönemindeki sporculuk yaşantısıyla ilgili de deneyimlerini aktaran başarılı isim, 'haftanın en 5 günü hatta 6-7 günü dahi antrenman yapıyoruz. Formumu korumak için çok iyi besleniyorum aynı zamanda fit olmaya çalışıyoruz ve başladığınız zaman bir daha o çalışmayı ve bırakamıyorsunuz' derken Antrenman Sepeti adında yeni bir projesi olduğunu ve bu proje ile Türkiye'nin en iyi antrenörleri ile uzaktan video eğitim vermek istediklerini aktardı.