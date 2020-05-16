MMA eski dövüşçüsü ve siyah kuşak sahibi Ertan Balaban, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu ve çarpıcı yorumlarda bulundu.



İşte Ertan Balaban'ın açıklamaları;



İnsanın kendi hakkında konuşması zor. Ben eski bir sporcuyum ve aynı zamanda spor salonlarım var. Birçok anlamda girişimim var ama bunların ortak noktası spor. Şu anda da bir belgesel çekiyorum. Son 15-20 senemi tanıtmaya çalışıyorum. Bu belgeselle de daha çok insana ulaşabiliyorum.



İnsan istedikten sonra spor yapabilir. Evde de yapabilirsiniz. Ancak spor salonlarının katkıları farklı. Daha fazla motive olmanızı sağlıyor. Evde tek başınıza spor yapmanız çok zor. Ancak bu dönemde bir şekilde evde spor yapılmalı. Şu an sporun önemini çok iyi anlatan bir dönemden geçiyoruz.



SPORUN İÇİNDE ÇOK FAZLA DUYGU VAR



Dijitalleşme her yerde var. İnsanlar farklı alışkanlıklar edinmeye başladı. Sporda da bir süre sonra uzaktan eğitimler, programlar daha da popülerleşecek. Yine de sporun içinde çok fazla duygu var. Bir şekilde de spor salonları geri gelecek.



Beslenme çok önemli. Vücutta görünür değişiklikler için beslenmenize dikkat etmek zorundasınız. Herkes kalori hesabı yapıyor ancak önemli olan gerekenler besinleri belli ölçüde almamız. Birçok insan doğru beslenmediği için kendisini kötü hissediyor ancak bunun farkında değiller. Beslenme sporun vazgeçilmezi.



Biz şirket olarak sürece iyi uyum sağladık. Üyelerimize destek olduk. Süreç başlar başlamaz canlı yayınlar yapmaya başladık. Belli saatleri antrenmanlara ayırdık ve bunları yayınladık. Bu süreçte üyelerimizin neler yapması gerektiği hakkında mesajlar attık.



SPOR SALONLARI ETKİLENDİ



Spor salonu sahipleri zor dönemlerden geçiyor. Kiralar çok yüksek. Bu dönemde çok etkilendiler. Umarım tüm spor salonlarının üyeleri, kendi salonlarına sahip çıkar. Salonlar da üyeler için ekstra masraf yaparak onları korumak için her şeyi yaparlar.



İnsanlar bir şekilde mesafelerini korumaları gerekecek. Normalde üyelerimiz salona geldiğinde herkes sarılır ancak artık bunları yapamayacaklar. Tüm spor salon sahipleri temizliğe çok önem veriyor. Bu dönemde daha dikkat edilecek. Kolay bir süreç olmayacak. Hatta salonlar için çok karlı bir dönem olmayacak. Ancak ben yine de kapıyı açtığım gün mutlu olacağım.



Kadınlar genelde kendilerini korumak için eğitim almak istiyor. Ancak biz onları zamanla sporun içine alıyoruz. Ayrıca kadınların erkeklerden üstün oldukları farklı özellikleri var. Bunları kullanmayı öğrendiklerinde erkeklerin önüne geçebiliyorlar.



BU KADAR İLGİ BEKLEMİYORDUM



Ben seyahat etmeyi çok seviyorum. Aynı zamanda dövüş sporlarının aşığıyım. Belgesel projesinde bunlar bir araya geldi. Çok çok keyifli bir proje. Benim için yeni bir iş. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Şu ana kadar 3 bölüm yaptık. Bundan sonra ne olacak diye soruyorlar. Biz de süreci takip ediyoruz. Avrupa'da Hollanda, Fransa gibi planlarımız var. Brezilya'ya gideceğiz. Türkiye'de de yağlı güreşleri yapacağız. İngilizce altyazı ayarlarsak dünyadaki birçok insana da izletebiliriz. Programa bu kadar ilgi beklemiyordum. Takipçilerim de artmaya başladı. Ciddi bir ilgi var.



Öncelikle Spor Arena'ya çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir canlı yayındı. Belgeselimi izleyen, beni takip eden insanlar var. Onlara da teşekkür ederim. Bir kişinin bile hayatını etkilediğim sürece spor yapmaya devam edeceğim.