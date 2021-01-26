Ertan Dalkılıç: "Turizm sektörü muazzam bir taleple geri dönüş yapacak" - Son Dakika

Ertan Dalkılıç: "Turizm sektörü muazzam bir taleple geri dönüş yapacak"

26.01.2021 12:29
Ertan Dalkılıç:

Aydınbey Group Hotels'in Antalya Belek'teki temsilcisi Aydınbey Queen's Palace & Spa'nın Genel Müdürü Ertan Dalkılıç, Tourism Today için kaleme aldığı yazıda "Küresel sağlık durumu izin verir vermez turizm sektörü muazzam bir taleple geri dönüş yapacak" dedi.

Aydınbey Group Hotels'in Antalya Belek'teki temsilcisi Aydınbey Queen's Palace & Spa'nın Genel Müdürü Ertan Dalkılıç, TourismToday için kaleme aldığı yazıda "Küresel sağlık durumu izin verir vermez turizm sektörü muazzam bir taleple geri dönüş yapacak" dedi.

İşte Ertan Dalkılıç'ın yazısı:

Otel endüstrisi için umutsuzluk ortasında neden umut var?

Terk edilmiş havaalanları, ziyaret edilemeyecek ülkelerin listesi, oteller için tarihsel düşük doluluk oranları, üzüntü verici mali sıkıntılar, iflas ve belirsizlik gibi bir gerçekle karşı karşıyayız.

Gerçekten neler oluyor? Nereye gidiyoruz? Aslında gerçek soru; Hiç otel endüstrisinin tarihinde 'Yeni Yönetim Eğitimine' başlamak için çok iyi bir dönem içerisinde miyiz? 3-4 yıl içinde turizm okullarından mezun olacak olanlar öncülerinden daha iyi donanımlı olacaklarına ve bu alanın yeni bir turizmin, yeni bir konaklama endüstrisinin daha büyük ekolojik farkındalılık ve uyum sağlama becerisinin aşılandığı gururlu öncüleri yaratmak, yeniden keşfetmek için her türlü neden vardır.

Sektörün toparlanması büyük olasılıkla iki aşamada gerçekleşecek. Tüm dünya tek bir şeyi bekliyor; Tatile çıkmak. İlk aşama, küresel sağlık durumu izin verir vermez karşılanması gereken muazzam bir taleple geri dönüş olacak.

Memelilerin zafer saati, toprağın alevlerin altında yandığı, sonra küllerin altında boğuldukları, öldürdüğü ve hayatı yeni bir şekilde gebe bırakmanın yolunu, açık bırakmanın yolunu açık bıraktığı o felaket günü değil miydi? Bu ilkeye dayanarak turizm ve konaklama tarihinde yeni yönetim çalışmalarına başlamak ve yeniden canlanmada yer almak için büyük bir fırsat sonucuna varabiliriz ve bu yeni otel endüstrisi ortaya çıkacak fırsatlara uyacak yeteneklere ihtiyaç duyacaktır.

Tam olarak ne ile karşılaşacağımızı bilmek zordur. Ama kesin bir şey var; macera daha yeni başladı ve tutkuları, yaratıcılıkları, etik ve çevresel değerleri ile bütün bir nesilde iz bırakabilecek yarının öncüleri için açık.

Ertan Dalkılıç: Turizm sektörü muazzam bir taleple geri dönüş yapacak

Antalya, Turizm, İflas, Otel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Ertan Dalkılıç: 'Turizm sektörü muazzam bir taleple geri dönüş yapacak' - Son Dakika Magazin


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