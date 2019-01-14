Son Dakika Haberleri: Ertan Gökçe Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Ertan Gökçe Gazetecilerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Salihli Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Ertan Gökçe ilçedeki gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Ertan Gökçe Gazetecilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Salihli Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Ertan Gökçe ilçedeki gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Gökçe Salihli ile ilgili projelerini ise şubat ayı içinde açıklayacağını kaydetti.

Salihli ilçesindeki gazetecileri bir kafede ağırlayan Salihli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ertan Gökçe, 31 Mart seçimleri ile ilgili çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Gökçe, "Seçimlere rasyonel, planlı, projelerimizi ve hedeflerimizi çok somut ve net ortaya koyan bir şekilde hazırlanıyoruz. 1 Ocak'ta başlamış olan seçim takvimine uygun olarak hareket ediyoruz. Resmi adaylık başvurusunu ve açıklamasını bu ay içinde yapacağız. Daha sonra şubat ayı içinde projelerimizi Salihli halkına açıklayacağız. Yeni nesil belediyecilik düşünceleri ve uygulamalarıyla 102 mahallemizde seçim propagandamızı gerçekleştireceğiz. Yunus gibi bir gönül enginliğiyle Salihli halkının huzuruna 'Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim' şiarıyla çıkacağız. Salihli'nin ihtiyacı da budur, Salihli halkının beklentisi budur. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren Salihli'nin mutlu ve refah geleceğini hep birlikte beraber yöneterek inşa edeceğiz. İşimiz hizmet, gücümüz Salihli halkı olacak. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah mahcup etmesin." dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:47 Kaynak: İHA

Salihli, Gökçe, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



El Şakası Nedeniyle Arkadaşını Öldürdü, Cezaevi İzninde Kendini Astı Galatasaraylı Ozan, İtalyan Basınında Manşetleri Süslüyor

Yeni Albüm Heyecanı Yaşayan Gülben Ergen, Bir Süre Konuşmama Kararı Aldı Bu Görüntü, Polis Ekiplerini İntihar Şüphesiyle Harekete Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 15:50:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ertan Gökçe Gazetecilerle Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]