Du"zce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi genel kurulu yapıldı. Başkan Ertan Taşlı güven tazeledi.
KYK Salonu'nda yapılan genel kurula DTSO Bas¸kanı Tuncay S¸ahin, DESOB Bas¸kanı Mustafa Kayıkc¸ı, siyasi parti il başkanları ile sivil toplum kurulus¸ları bas¸kanları ile u"yeleri katıldı.
Bas¸kan Ertan Tas¸lı, konus¸masında pandemi do"neminde esnaflara kredi destegˆi sagˆlandıgˆını, taksitlerin ertelendigˆini ve her tu"rlu" finansal kolaylıgˆın sagˆlandıgˆını kaydetti.
Tas¸lı, bu su"rec¸te sıkıntı yas¸ayan tu"m esnaflara destek olundugˆunu dile getirdi.
Yapılan sec¸im sonucunda yo"netim ve denetim kurulları s¸o"yle olus¸tu:
Yo"netim Kurulu: Ertan Tas¸lı, Orhan Yılmaz, Atilla S¸is¸man, Rasim Bekar ve Cihan Ural.
Denetim Kurulu: Necdet Ku"ru"ndu"k, Cemal Ercan - DÜZCE
Kaynak: İHA
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