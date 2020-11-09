Ertan Taşlı'dan, 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Ertan Taşlı'dan, 10 Kasım mesajı
09.11.2020 14:34
5. Bölge Birliği Başkanı Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesaj yayınladı.
5. Bölge Birliği Başkanı Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesaj yayınladı.
Ertan Taşlı mesajında "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün yıldönümünde saygıyla anıyor, Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesi karşısında bizlere emanet ettikleri bu güzel vatanımıza sahip çıkmaya ve ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 82. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
Son Dakika Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tahliye edildi Tartıştığı adamı otoparkta vuran kadın, hırsını alamayıp yerde yatan adamı darp etti Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı