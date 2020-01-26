Ertaş, şehit cenazesinde üşüyen askerlere montlarını giydiren gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ertaş, şehit cenazesinde üşüyen askerlere montlarını giydiren gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Ertaş, şehit cenazesinde üşüyen askerlere montlarını giydiren gençlerle bir araya geldi

6 saat önce

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ve Konya Milletvekili Halil Etyemez, Şehit cenazesinde üşüyen askerlere montlarını giydiren gençleerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Ertaş, şehit cenazesinde üşüyen askerlere montlarını giydiren gençlerle bir araya geldi, System.String[]

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ve Konya Milletvekili Halil Etyemez, Şehit cenazesinde üşüyen askerlere montlarını giydiren gençleerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın cenaze töreninde gençlerin, soğukta bekleyen tören mangasındaki askerlere kendi montlarını vermesi duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Başkan Ertaş, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"17 Ocak Cuma günü, Irak'ın kuzeyinde üs bölgeye teröristlerin sızmaya çalışmasını önlemek için attığı el bombasının yakınına düşmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, kardeşimiz kaldırıldığı hastanede şehit oldu. İlçemiz Dığrak Mahallesinde Şehit Altınayak için tören düzenlendi. Şehit Altınayak'ın cenazesi binlerce kişinin katılımıyla kılınan namazın ardından, mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze töreni sırasında, tören mangasında görevli 8 askerin üşüdüğünü fark eden koca yürekli insanlar montlarını çıkartıp, askerlerin omzuna örtmesi cenazeye katılanları ve bizleri oldukça duygulandırdı. Bu anlamlı ve güzel hareket şu zemheride içimizi ısıttı. Çok yaşayın varolun ülkemin güzel gençleri. Tebrik ediyor, yüreklerinizden öpüyorum."

Konya, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:38 Kaynak: AA
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