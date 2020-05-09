Ertaş, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan talepte bulunan hemşehrileriyle görüştü - Son Dakika

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan talepte bulunan 65 yaş ve üstü veya kronik hastalığı olan vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm çalışmaları hassasiyetle yürüttüklerini dile getiren Ertaş, Ilgın Vefa Sosyal Destek Grubuna talepte bulunan hemşehrileriyle telefonda video konferans aracılığıyla ihtiyaç ve taleplerin karşılanması noktasında görüşme yaptı.

Ilgın Vefa Sosyal Destek Grubuyla birlikte vatandaşların emrinde olduklarını belirten Ertaş, ilçedeki vatandaşların salgından etkilenmemesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktardı. Belediye Başkanı Ertaş, şunları kaydetti:

"Özellikle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın yanı sıra kronik hastalığı bulunan hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için ayrı bir gayret içerisindeyiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan, bizleri böylesine güzel ve hayırlı işler yapmaya vesile kılan Vefa Destek Grubumuzla birlikte siz değerli büyüklerimizin emrindeyiz. Allah sizlerden, devletimize milletimize yapmış olduğunuz hayır dualarınızdan ve temiz kalbinizden razı olsun."