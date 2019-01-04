Ertaylan İlkokulu'na Konteyner Z-kütüphane Açıldı

Sakarya
'nın Pamukova
ilçesindeki Ertaylan İlkokulu bahçesine kurulan konteyner Z-kütüphane, hizmete açıldı.
Okul müdürü Enver Kaya
, törende yaptığı konuşmada, kütüphanenin okula kazandırılmasında katkısı bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
Açılışa, Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy
, Pamukova Kaymakamı Recai Karal, Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser
, Garnizon Komutanı Oktay Eren, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş
, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir
, Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Tosun
, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ümit Erol
, İlçe Müftüsü Celil Şimşek
, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, açılışın ardından okulu gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.