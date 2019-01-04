Son Dakika Haberleri: Ertaylan İlkokulu'na Konteyner Z-kütüphane Açıldı

Ertaylan İlkokulu'na Konteyner Z-kütüphane Açıldı

1 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Ertaylan İlkokulu bahçesine kurulan konteyner Z-kütüphane, hizmete açıldı.

Ertaylan İlkokulu'na Konteyner Z-kütüphane Açıldı, System.String[]
Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Ertaylan İlkokulu bahçesine kurulan konteyner Z-kütüphane, hizmete açıldı.

Okul müdürü Enver Kaya, törende yaptığı konuşmada, kütüphanenin okula kazandırılmasında katkısı bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Açılışa, Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Pamukova Kaymakamı Recai Karal, Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser, Garnizon Komutanı Oktay Eren, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Tosun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ümit Erol, İlçe Müftüsü Celil Şimşek, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, açılışın ardından okulu gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:41 Kaynak: AA

Sakarya, Pamukova, Güncel
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