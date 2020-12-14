Erteleme maçı 16 Aralık'ta oynanacak
14.12.2020 11:48
Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi B Grubu'nda 7. hafta oynanması gereken ancak Kayseri ekibinde çıkan pozitif vakalar nedeniyle ertelenen Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji-Çukurova Belediyespor maçının 16 Aralık'ta oynanacağı açıklandı.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi B Grubu'nda 7. hafta oynanması gereken ancak Kayseri ekibinde çıkan pozitif vakalar nedeniyle ertelenen Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji- Çukurova Belediyespor maçının 16 Aralık'ta oynanacağı açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ligin 7. haftasında ertelenen Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji-Çukurova Belediyespor maçının 16 Aralık Çarşamba günü oynanacağı duyuruldu. OSB Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'da başlayacak. Bu karşılaşma öncesinde Kayseri ekibi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji topladığı 9 puan ile 7. sırada bulunurken, konuk Çukurova Belediyespor ise topladığı 13 puan ile kendisine 4. sırada yer bulmuş durumda. - KAYSERİ
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