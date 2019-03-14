Son Dakika Haberleri: Erteleme önerisi de reddedildi

Erteleme önerisi de reddedildi

20 dakika önce

İngiltere Parlamentosu Brexit için ikinci kez referandum yapılması ve Brexit'i ertelenmesi önerisini reddetti.

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İngiltere Parlamentosu Brexit için ikinci kez referandum yapılması ve Brexit'i ertelenmesi önerisini reddetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:00 

İngiltere, Ekonomi
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