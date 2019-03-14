Erteleme önerisi de reddedildi
20 dakika önce
İngiltere Parlamentosu Brexit için ikinci kez referandum yapılması ve Brexit'i ertelenmesi önerisini reddetti.
İngiltere
Parlamentosu Brexit için ikinci kez referandum yapılması ve Brexit'i ertelenmesi önerisini reddetti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:00
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