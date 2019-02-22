Ege'den "Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası"

Ege Üniversitesi toplumsal konulara duyarlılık göstermeye devam ediyor.Sağlık dalında en iyileri yetiştirmeyi hedefleyen Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, kültürel yönden donanımlı, etik ilkelere ve ekip anlayışına sahip, özgüveni yüksek sağlık elemanı ve akademik personeli ile öğrencilerine kaliteli eğitim vermeye devam ederken aynı zamanda sosyal sorumlulukların bilincinde olan nitelikli bireyler yetiştirmeyi de hedefliyor.

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve personelleri, lösemi hastaları için başlatılan kök hücre ve kan bağışı kampanyasına destek veriyor. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimi Fakültesi Ebelik Bölümü olarak Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında "Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası" düzenliyor.Kampanya, 26 Şubat 2019 tarihinde 10.00-16.30 saatleri arasında Kızılay'dan gelecek sağlık görevlileri eşliğinde Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında gerçekleştirilecek. "Birçok Hastaya Uygun Donör Henüz Bulunamadı! Ertelemeyin.Donör Olun! Kan Bağışında Bulunun!" sloganıyla hareket edenSağlık Bilimleri Fakültesi herkesi donör ve bağışçı olmaya davet ediyor.