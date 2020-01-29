Ertelenen Amatör Küme Büyükleri Ligi maçları 2 Şubat Pazar günü oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Ertelenen Amatör Küme Büyükleri Ligi maçları 2 Şubat Pazar günü oynanacak - Son Dakika Spor

Ertelenen Amatör Küme Büyükleri Ligi maçları 2 Şubat Pazar günü oynanacak

6 saat önce

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde yaşanan depremden dolayı ertelenen 8. hafta maçlarının 2 Şubat Pazar günü oynanacağı açıklandı.

Ertelenen Amatör Küme Büyükleri Ligi maçları 2 Şubat Pazar günü oynanacak, System.String[]

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde yaşanan depremden dolayı ertelenen 8. hafta maçlarının 2 Şubat Pazar günü oynanacağı açıklandı.


25 Ocak tarihinde yaşanan Elazığ Sivrice merkezli deprem sonrası alınan kararla bölgede tüm sportif faaliyetlerin ertelenmesi nedeniyle amatör futbol maçları da ileri bir tarihe ertelenmişti. Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, ertelenen maçların 2 Şubat Pazar günü oynatılacağı açıklandı.


1.Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 8. hafta programı şöyle:


"Ataköyspor - Arguvan Belediyespor, Malatyaspor - Hekimhan Girmanaspor, Sanayispor - Kale Gençlerbirliği, Hekimhan Belediye - Battalgazi Belediyespor, Orduzuspor - Arapgirspor, Akçadağ - Malatyagücü, Darendespor - Demirspor." - MALATYA

Malatya, Deprem, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:44 Kaynak: İHA
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