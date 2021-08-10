Üye Girişi
"Ertelenen evlilikler konut fiyatlarında ve kiralarda artışa sebep oldu" - Son Dakika

"Ertelenen evlilikler konut fiyatlarında ve kiralarda artışa sebep oldu"

10.08.2021 12:07

Konut fiyatları ve kiralarda gözle görülür artışlar yaşandığını kaydeden Finans Uzmanı Dr. Hakan Yıldırım, "Salgın nedeniyle ertelenen evliliklerde bu yaz patlama yaşanması hem konut fiyatlarında hem de kiralarda önemli artışlara sebep oldu" dedi.

Konut fiyatları ve kiralarda gözle görülür artışlar yaşandığını kaydeden Finans Uzmanı Dr. Hakan Yıldırım, "Salgın nedeniyle ertelenen evliliklerde bu yaz patlama yaşanması hem konut fiyatlarında hem de kiralarda önemli artışlara sebep oldu" dedi.

Konut fiyatları ve kiralarda meydana gelen artışlar hakkında Finans Uzmanı Dr. Hakan Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Aylık bazda meydana gelen artışların, konut sahibi olmayı zorlaştırdığını belirten Dr. Yıldırım, "Bu artışın altında birden fazla nedenin yattığı azımsanamaz bir gerçek. Döviz kurlarının devamlı artış trendi içerisinde davranması, buna bağlı olarak artan enflasyon, salgın dönemi ile birlikte oluşan belirsizliğin yol açtığı algı ve bu duruma bağlı olarak konut fiyatlarının devamlı artacağına inanan bir popülasyonun oluşmasıyla talepte bir artışın meydana geldiğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır" diye konuştu.

"MALİYET ARTIŞLARI KONUT FİYATLARINA YANSIDI"

Artan döviz kurlarının ve enflasyonun inşaatta kullanılacak malzemeler ile işçilik maliyetlerinde önemli artışlara sebep olduğunu ve maliyetteki artışların konut fiyatlarına yansıdığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, "Diğer taraftan belirsizliğin beraberinde getirdiği aşırı talep fiyat balonlarının da oluşmasında önemli bir etken olmaktadır. Özellikle 2021 yılında konut fiyatlarındaki artış, beraberinde kira bedellerinin de önemli artışlar yaşamasına sebep olmuştur. Ev sahiplerinin kiracılara enflasyon oranlarının üzerinde zam yapma yarışına girmesi ya da çeşitli bahaneler ile mevcut kiracıyı çıkartma ve daha yüksek kira ödemeye razı yeni kiracı bulma gayesi içine girmesi, ayrıca kiralanabilecek konutların da kıt olması kira bedellerinin yükselmesinin önemli nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ANİ FİYAT DÜŞÜŞLERİ EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLER"

"Salgın nedeniyle ertelenen evliliklerin bu yaz patlama yaşaması hem konut fiyatlarında hem de kiralarda önemli artışlara sebep oldu" diyen Dr. Yıldırım şöyle devam etti:

"Ancak şu ayrımı yapmakta fayda var. Döviz kuru, enflasyon oranı ve demografik temelli değişimlerin sebep olduğu fiyat artışları zaman içinde düzelme eğilimine girebilir. Ancak oluşan fiyat balonlarının daha büyük balonlara dönüşmesi ve bu balonların belirli bir süre sonra sönmesi, konut piyasasında ciddi problemlerin oluşmasına sebep olabilir. Bu durum ise inşaat sektörü ve konut sahiplerini zor bir duruma sokabilir. Özellikle son dönemde ekonomik büyümenin yapı taşlarından biri olan inşaat sektörü için gerekli önlemler alınmazsa fiyat balonları sebebiyle yaşanabilecek ani fiyat düşüşlerinin ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceği su götürmez bir gerçektir."

"TOKİ DESTEĞİYLE CAZİP KONUT YAPIMINA YOĞUNLAŞILMALI"

"Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde TOKİ desteğiyle vade ve fiyat açısından cazip konut yapımına yoğunlaşılması gerek" diye konuşan Dr. Yıldırım, "Böylece konut arzında meydana gelecek artış, fiyatlardaki artışı bir nebze frenleyecek ve talep tarafında da canlılığın devam etmesi olağan olabilecektir. 2008 küresel krizinin en önemli sebeplerinden birinin de konut piyasasında oluşan balonların patlaması olduğu unutulmamalıdır" dedi.


Ertelenen evlilikler konut fiyatlarında ve kiralarda artışa sebep oldu

Hakan Yıldırım, Patlama, Finans, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Ertelenen evlilikler konut fiyatlarında ve kiralarda artışa sebep oldu' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı 12:16 MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı 'Ece Üner ile Susma' programının fragmanında Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki çekti 12:14 'Ece Üner ile Susma' programının fragmanında Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki çekti Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? 12:08 Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?
BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili 12:00 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı 11:34 Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı 11:16 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı
Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor 10:55 Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu 10:24 Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu

Son Dakika Haberleri
12:16 MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı
12:09 Sarı-Kırmızılılar'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor
12:08 Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?
12:01 Türkiye'nin birçok bölgesini yakıp kavuran yangınlar sonrası uzmandan uyarı: Maskeler 6 saatte bir değiştirilmeli
11:58 Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti
11:27 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı
11:25 Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı
11:11 Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
10:47 Şahan Gökbakar, videolarını YouTube'da yayınlayanlar için harekete geçti! Elde edilen gelir afetzedelere ilaç olacak
Caner Erkin ve Lemos, Rizespor'a imza atıyor Caner Erkin ve Lemos, Rizespor'a imza atıyor         
12:32
Kahraman askerlerimiz, yangında mahsur kalan anne ve yavruları böyle kurtardı Kahraman askerlerimiz, yangında mahsur kalan anne ve yavruları böyle kurtardı         
12:14
Sarı-Kırmızılılar'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor Sarı-Kırmızılılar'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor         
12:09
Türkiye'nin birçok bölgesini yakıp kavuran yangınlar sonrası uzmandan uyarı: Maskeler 6 saatte bir değiştirilmeli Türkiye'nin birçok bölgesini yakıp kavuran yangınlar sonrası uzmandan uyarı: Maskeler 6 saatte bir değiştirilmeli         
12:01
Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti         
11:59
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış         
11:15
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı         
10:21
Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir         
09:20
Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış         
08:30
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar         
00:24
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 13:03:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ertelenen evlilikler konut fiyatlarında ve kiralarda artışa sebep oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement