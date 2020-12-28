Ertelenen Fraport-TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı yarın oynanacak
28.12.2020 20:19
Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması gereken ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, yarın yapılacak.
Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması gereken ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması gereken Fraport-TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması Antalya'da yaşanan yoğun yağış ve saha zemininin elverişsiz olması nedeniyle maçın hakemi tarafından yarın aynı saate ertelendi." denildi.
Antalya Stadı'nda yarın oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
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