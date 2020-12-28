Ertelenen Fraport-TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı yarın oynanacak

Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması gereken ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması gereken Fraport-TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması Antalya'da yaşanan yoğun yağış ve saha zemininin elverişsiz olması nedeniyle maçın hakemi tarafından yarın aynı saate ertelendi." denildi.

Antalya Stadı'nda yarın oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.