Ertelenen maçın tarihi belli oldu

Erkekler 1. Lig A Grubu'nda 4. hafta oynanması gerekirken Halkbank takımındaki pozitif vaka nedeniyle ertelenen edilen Melikgazi Belediye Spor - Halkbank maçının 11 Kasım 2020 Çarşamba günü oynanacağı açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından yapılan açıklamada maçın Atatürk Spor Salonu'nda saat 16.00'da oynanacağı duyuruldu. - KAYSERİ

Halkbank takımındaki pozitif vaka nedeniyle tehir edilen Melikgazi Belediye Spor-Halkbank maçının oynanma tarihi belli oldu.

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