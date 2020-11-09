Ertelenen maçın tarihi belli oldu

Halkbank takımındaki pozitif vaka nedeniyle tehir edilen Melikgazi Belediye Spor-Halkbank maçının oynanma tarihi belli oldu.
Erkekler 1. Lig A Grubu'nda 4. hafta oynanması gerekirken Halkbank takımındaki pozitif vaka nedeniyle ertelenen edilen Melikgazi Belediye Spor - Halkbank maçının 11 Kasım 2020 Çarşamba günü oynanacağı açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından yapılan açıklamada maçın Atatürk Spor Salonu'nda saat 16.00'da oynanacağı duyuruldu. - KAYSERİ
- Kaynak: İHA
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