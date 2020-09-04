Ertelenen olimpiyatlarla ilgili yeni senaryolar gündemde - Son Dakika

Japonya'da hükümet, önümüzdeki yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için ülkeye gelecek sporcuları 2 haftalık tedbir amaçlı karantina uygulamasından muaf tutmayı planlıyor.

Dünya genelinde etki gösteren Covid-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenen ve iptal edilip edilmeyeceği merak konusu olan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili farklı senaryolar tartışılmaya devam ediyor. Japon basınına yansıyan haberlere göre, olimpiyatları planlandığı şekilde gerçekleştirmek isteyen hükümet, dev etkinliğe katılımı kolaylaştıracak taslak bir plan üzerinde çalışıyor. Buna göre an itibariyle ülkeye giren herkesten talep edilen 2 haftalık tedbir karantinası uygulamasının atletlerin performansını olumsuz etkileyeceğini değerlendiren yetkililer, sporcuları uygulamadan muaf tutacak. Bunun yerine, sporcular ve takım yetkililerinden Olimpiyat Köyü içinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları istenecek. Olimpiyatlar kapsamında uygulanacak sınır tedbirleri ve test prosedürleri konusunda Tokyo yerel yönetimi ve Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi ile birlikte kurulan görev gücü, bu yılın sonuna kadar sürece dair bir ara rapor yayınlayacak.

BİR YILLIK GECİKME

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından önümüzdeki yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Covid-19 karşısında etkin bir tedavi ya da aşı bulunamaması nedeniyle dev organizasyonun iptal edilebileceği ya da seyircisiz olarak yapılabileceği söylentileri gündeme gelmişti. Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, aşı ve tedavi çalışmalarındaki gelişmelerin süreçte kilit rol oynayacağını belirtirken, Japonya hükümeti ise etkinliğin planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam edildiğini açıklamıştı.

(İHA)