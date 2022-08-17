Ertem Şener kimdir? Ertem Şener kaç yaşında ve nereli? Ertem Şener biyografisi! - Son Dakika
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Ertem Şener kimdir? Ertem Şener kaç yaşında ve nereli? Ertem Şener biyografisi!

17.08.2022 15:11
Ertem Şener kimdir? Ertem Şener kaç yaşında ve nereli? Ertem Şener biyografisi!

Spor bültenleri ve program sunuculuğu yapan Ertem Şener kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Star Tv'de anlattığı Şampiyonlar Ligi maçları sayesinde ismini duyuran Ertem Şener kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu gündeme geliyor. Peki, Ertem Şener kimdir? Ertem Şener kaç yaşında ve nereli? Ertem Şener biyografisi!

Maç anlatımlarıyla izleyicilere ve dinleyicilere keyifli dakikalar geçirmesini sağlayan Ertem Şener kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ünlü sunucu Ertem Şener birçok maç anlatımında yer aldı. Ertem Şener kimdir? Ertem Şener kaç yaşında ve nereli? Ertem Şener biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ERTEM ŞENER KİMDİR?

Ertem Şener, 18 Temmuz 1975 tarihinde Malatya'da doğmuştur. İstanbul 50. Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında bir radyoda çalıştı. Ardından Muğla'da bölgesel bir televizyonda ve sonrasında TGRT'de 1996'da profesyonelliğe adım attı. Burada İtalya Seri maçlarının anlatımını yaparken, spor bültenleri ve program sunuculuğu da yaptı. Çok kısa bir süre Kanal 6'da çalıştı. 1997 Ağustos'un da Star TV'ye transfer oldu. Star TV'de Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımı, sunumu, Telegol, Futbolig programlarının yapımcılığı-sunuculuğunu gerçekleştirdi. Star Tv'de anlattığı Şampiyonlar Ligi maçları sayesinde ismini duyurdu.2001 yılında İtalya'da Fatih Terim ve Türk futbolcularının takibi için bir süre Milano'da özel bir haber ajansı adına çalıştı. 2002 yılında Star TV'ye geri döndü.

Gülşen Şener ile evlidir. Ömer, Kerim ve Nurefşan adlarında 2 oğlu bir kızı vardır.2012 yılında Kanal D'de yayınlanan "Kazanmak İçin Bir Dakika" isimli programı sundu.

TV8 ekranlarında 2012 yılında yayınlanan, Afrika'nın beşiği Kenya'da gerçekleşen yarışma programı "Trophy Türk" sunuculuğunu Helin Avşar ile birlikte Ertem Şener yaptı. Burcu Çetinkaya ile birlikte Billur Kalkavan, Berksan Özer, Hale Caneroğlu, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Zaza Enden, Leyla Bilginel, Şener Üşümezsoy, Serkan Tanırgan, Tuğba Özay ve Önder Bekensir ve Helin Avşar da yarışmacı ekip içindeydi.

Beyaz TV Spor Müdürü görevi yapan Ertem Şener, aynı zamanda Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarını sunmaktadır. Ertem Şener'in hazırlayıp sunduğu "BEYAZ FUTBOL" Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz'ın yorumlarıyla Pazar günleri 23:00'da BEYAZ TV'de yayınlanmaktadır. Ayrıca Pazartesi akşamları 23:00'da Ertem Şener yönetimindeki aynı kadro ile yine BEYAZ TV'de Akıllara takılanlar, perde arkasında yaşananlar, konuşmaya cesaret edilemeyenler DERİN FUTBOL'da masaya yatırılmaktadır. Kendisine ait bir prodüksiyon şirketi ve 'Medyahaber.com' haber sitesi vardır.

Ödülleri :

2012 – En İyi Spiker Ödülü

Ertem Şener kimdir? Ertem Şener kaç yaşında ve nereli? Ertem Şener biyografisi!
Ertem Şener kimdir? Ertem Şener kaç yaşında ve nereli? Ertem Şener biyografisi!
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Son Dakika Soğuk Haber Ertem Şener kimdir? Ertem Şener kaç yaşında ve nereli? Ertem Şener biyografisi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ertem Şener kimdir? Ertem Şener kaç yaşında ve nereli? Ertem Şener biyografisi! - Son Dakika
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