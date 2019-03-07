Ertuğrugazi Mahallesi'nde Asfalt Parket Taşı Çalışmaları

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ertuğrulgazi Mahallesindeki birçok cadde ve sokakta asfaltlama ve parke taşı çalışması yapıldı.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ertuğrulgazi Mahallesindeki birçok cadde ve sokakta asfaltlama ve parke taşı çalışması yapıldı.



Kentin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ertuğrulgazi Mahallesinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Stadyum Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta gerçekleştirilen asfalt çalışmaları yanı sıra mahallenin ihtiyaç görülen alanlarında yeni yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor.



Gerçekleştirilen çalışmalar ile vatandaşlar daha yeni ve güzel cadde ve sokaklara kavuşurken aynı zamanda ani sel baskınlarında herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için yeni yağmur suyu hatları yapılıyor. - BİLECİK

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