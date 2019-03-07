Son Dakika Haberleri: Ertuğrul Akbay Hayatını Kaybetti

Ertuğrul Akbay Hayatını Kaybetti

1 saat önce

İstanbul DHASözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay, hayatını kaybetti.

Ertuğrul Akbay Hayatını Kaybetti, System.String[]
İstanbul DHA

Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay, hayatını kaybetti. Duayen gazeteci Ertuğrul Akbay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL AKBAY'IN HAYATI

Halit Ertuğrul Akbay, 1938 yılında doğmuştur. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini de tamamladıktan sonra gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet spor servisinde başladı. Daha sonra Günaydın'da yurt dışı muhabiri olarak çalıştı.

Türk basınında "röportaj" deyince akla ilk gelen isimlerden biridir Ertuğrul Akbay. Hollywood starlarından, dünya liderlerine, Kongo'daki Pigme'lerden, güzellik kraliçelerine kadar "atlatma" röportajlarda hep onun imzası vardır. Celal Bayar'dan Süleyman Demirel'e, Bülent Ecevit'e, Necmettin Erbakan'a ve Turgut Özal'a kadar 'çok özel' röportajlar yaptı.

1985 yılında "Gölge Adam" adında gazete çıkarmaya başladı. 8 Kasım 1989 tarihinde Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı.

Ertuğrul Akbay'ın Sözcü Gazetesinin sahibi olan Burak Akbay adında bir oğlu vardır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:00 Kaynak: DHA

İstanbul, Burak Akbay, Ertuğrul Akbay, Güncel
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