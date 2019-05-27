Ertuğrul Doğan: "Alınteri kazanacak"
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Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, saha içi yönetimin adaletle sağlandığı düzen için tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi.
Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, saha içi yönetimin adaletle sağlandığı düzen için tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:21 Kaynak: İHA
Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 2018-2019 sezonunun sona ermesiyle birlikte önemli mesajlar vererek, göndermede bulundu. Doğan, kendisine ait sosyal medya hesabından "1996'da taşla, 2005'de hakemle, 2011'de şikeyle, 2019'da da hakemlerle çalınan şampiyonluklarımız. Bizler yine kimseye imtiyazın olmadığı, saha içi yönetimin adaletle sağlandığı düzen için tüm gücümüzle çalışacağız. Geç olsa da güç olmayacak. Sonunda tiyatro değil alınteri kazanacak" dedi. - TRABZON
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