Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Defalarca uyardık. Dinlemediler. Aynı suda iki kere yıkanılmaz dedik anlamadılar. Bundan sonra kendilerini düşünsün" yazması dikkat çekti.



Trabzonspor'un kazandığı veya kaybettiği maç sonrası dikkat çeken paylaşımlarda bulunarak saha içinde ve dışında yaşananları işaret eden Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğurul Doğan, bordo-mavililerin, geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından, "Yolumuz uzun ve zorlu. Bu yolculukta umudumuzun bittiği yerde inadımız başlar. Biz kimlerle mücadele ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Onlar da kendilerini biliyor. Trabzonsporumuz bu yüzden büyük, tek büyük. Yaşasın" ifadelerini kullanmıştı.



Doğan, Trabzonspor'un sahasında 1-0 mağlup olduğu ve hakem kararlarının maça damgasını vurduğu Göztepe maçının ardından ise dikkat çeken bir paylaşım daha yaparak, "Defalarca uyardık. Dinlemediler. Aynı suda iki kere yıkanılmaz dedik, anlamadılar. Bundan sonra kendileri düşünsün" ifadelerini kullanarak göndermede bulundu. - TRABZON