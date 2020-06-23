Ertuğrul Doğan: "Küfürlere ve el kol hareketlerine sessiz mi kalacaktık" - Son Dakika

Ertuğrul Doğan: "Küfürlere ve el kol hareketlerine sessiz mi kalacaktık"

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Aytemiz Alanyaspor karşısında bir yol kazası yaşadıklarını söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Aytemiz Alanyaspor karşısında bir yol kazası yaşadıklarını söyledi. Maçın ardından yaşananlarla ilgili olarak ise Doğan, "Küfürlere ve el kol hareketlerine sessiz mi kalacaktık" dedi.

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Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında dün oynanan müsabaka 2-2 sona ermiş ve maçın sonunda yaşananlar çok konuşulmuştu. Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Aytemiz Alanyaspor karşısında iki puan kaybetmelerine çok üzüldüklerini belirterek, "Buna bir yol kazası diyoruz. Ama şunu unutmasınlar; Trabzonspor söke söke şampiyon olacak" şeklinde konuştu.


"Defalarca küfür ettiler"


Alanya'da iftiralar, küfürler ve el kol hareketleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Doğan, " Hasan Çavuşoğlu'nun ağabeyi ikinci golden sonra bizim olduğumuz tarafa kadar gelerek ağza alınmayacak küfürler etti. Alanyalı yöneticilerin ikinci gole şampiyon olmuş gibi sevinerek bize el kol işaretleriyle küfürler savurma terbiyesizliğine sessiz mi kalacaktık? Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yalan söylüyor. Bir defa bizim başkanımız ağzına içki sürmez. Küfürü biz değil, ikinci golden sonra bize ettiler. Hem de en galiz şekilde. Sadece bir kez değil, defalarca küfür ettiler" ifadelerini kullandı.


"Durduk yere sahaya inmedik"


Doğan, "Stadyumdan ayrılırken, başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun rahmetli annesine sahadan tribüne doğru küfürler edildi. Ben dahil diğer yönetici arkadaşlarım durduk yere sahaya inmedik. Ortada bir şey yok ise niye sahaya inelim? Alanyaspor Kulüp Müdürü Muhammet Ak, biz tribünlerden ayrılırken ağza alınmayacak küfürler etti" açıklamasını yaptı. - TRABZON

Aytemiz Alanyaspor, Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan: 'Küfürlere ve el kol hareketlerine sessiz mi kalacaktık' - Son Dakika Spor
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