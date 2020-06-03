Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, arkadaşlarıyla birlikte göreve geldikleri günden beri birçok zorluğu aşmasını bildiklerini, bu süreci de aşıp şampiyon bir takım olarak şampiyonlar ligine gideceklerini söyledi.



Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden beri birçok zorluklar karşılaştıklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana çok zorluklarla karşılaştık ve arkadaşlarımızla birlikte bunları aşmasını bildik. İnşallah bunu da aşacağız. Safları sıklaştıralım. Biz şampiyon olacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz" dedi.



Doğan, "Trabzonsporumuzun tek bir icralık dosyası yoktur. Hiçbir kulübe borcu yoktur. Hiçbir oyuncuya veya menajere de borcu yoktur. Biz kimsenin kasasıyla ilgilenmiyoruz, işimize bakıyoruz. Herkes de kendi işine baksın" ifadelerini kullandı. - TRABZON