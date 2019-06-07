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Ertuğrul Erdoğan'dan teşekkür

45 dakika önce

Sezonu Anadolu Efes'e mağlup olarak yarı finalde bitiren Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ertuğrul Erdoğan, bu sezon emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ertuğrul Erdoğan'dan teşekkür, System.String[]
Sezonu Anadolu Efes'e mağlup olarak yarı finalde bitiren Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ertuğrul Erdoğan, bu sezon emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezonu yarı finalde Anadolu Efes'e 3-0 yenilerek tamamlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ertuğrul Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, "Bu sezon emeği geçen oyuncu, yönetici ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim, en büyük teşekkürü de sezon boyu Sinan Erdem'e gelip inatla bizden vazgeçmeyen taraftarlarımıza ediyorum. Daha iyisini yapmak Fight as one" diye konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:48 Kaynak: İHA
basketbol, Galatasaray, Anadolu Efes, Spor
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