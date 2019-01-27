Ertuğrul Erdoğan: "Galatasaray Bu Ligde Herkesi Yenebilecek Güçte"

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Anadolu Efes maçını kaybettiklerini için üzgün olduklarını belirterek, "Galatasaray bu ligde herkesi yenebilecek güçte" dedi.

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Anadolu Efes maçını kaybettiklerini için üzgün olduklarını belirterek, "Galatasaray bu ligde herkesi yenebilecek güçte" dedi.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 92-82'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile oyunculardan Göksenin Köksal açıklamada bulundu. Andolu Efes'in zor bir fikstürü sahip olduğunu belirten Ertuğrul Erdoğan, "Maçı kaybetmemize rağmen son periyot dışında iyi mücadele ettik. Son çeyrekte akıllı oynayamadık. Anadolu Efes gibi tecrübeli ve derin kadroya sahip bir ekibi yenmek istiyorsanız; 40 dakika iyi oynamanız gerekiyor. Galatasaray bu ligde herkesi yenebilecek güçte. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bazı sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılara rağmen ileride daha güzel basketbol oynayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



"Gündemde transfer yok"



Gündemlerinde transfer olmadığını da söyleyen Erdoğan, "Transfer yapmayı denedik ama şartlardan dolayı olmadı. Sene ortasında oyuncu değiştirmenin fayda getireceğini düşünmüyorum. Çok üst düzey bir oyuncu getirmeniz gerekiyor. Öyle bir şansımız da yok. Bu oyuncular iyi mücadele ediyor. Transferden ziyade bu oyuncuların performansını nasıl yukarı çıkartacağız onu düşünmeliyiz" şeklinde konuştu.



Göksenin Köksal ise karşılaşmanın ilk 3 periyodunu Anadolu Efes'ten daha iyi oynadıklarını söyledi. - İSTANBUL

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