Ertuğrul Erdoğan, Galatasaray'da devam edeceğini duyurdu

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, önümüzdeki sezon sarı-kırmızılılarla yola devam edeceğini açıkladı.

Bir süredir kamuoyunda transferde adı Zalgiris ekibiyle geçen Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Litvanya temsilcisinin ilgisini doğruladı.

Sarunas Jasikevicius'un ardından Zalgiris gibi önemli bir ekipten teklif almanın gururunu yaşadığını belirten Erdoğan, " Avrupa'daki her antrenörü hayali bir gün THY Avrupa Ligi'nde çalışmaktır. Ben de aynı kanaatteyim. Zalgiris'in ilgisi; gerek THY Avrupa Ligi'nde başantrenörlük yapabilmek için, gerek de ülkemi yurt dışında bir takımda temsil edebilmek açısından beni çok heyecanlandırmıştı." ifadelerini kullandı.

Kendisine bu süreçte her türlü yardımı yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Zalgiris yönetimiyle yaptığımız görüşmelerin ardından sürecin git gide uzamasıyla; iki yıldır büyük emek verdiğim ve halihazırda kontratlı başantrenörü olduğum Galatasaray'ın yaklaşan sezon içi kadro yapılanmasının zarar görme ihtimali belirdi. Bu sebeple, kulübümün de menfaatlerini düşünerek, bir karar vermeliydim. Başkan Sayın Paulius Motiejunas'a göstermiş olduğu ilgiden ötürü teşekkür etmekle birlikte, gelecek sezon Galatasaray'daki görevime devam edeceğimi kamuoyuna duyurmak isterim. Bü süreçte; başta büyük Galatasaray taraftarı olmak üzere, Türk basketbol kamuoyu ve tüm basketbolseverlerden aldığım destek mesajlarından ötürü de çok mutluyum. Eksik olmayın. Gelecek sezon kaldığımı yerden devam!"