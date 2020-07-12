Ertuğrul Erdoğan, Galatasaray'dan sonra Litvanya yolunda...
Saras Jasikevicius'un Barcelona'ya gidişiyle Zalgiris Kaunas'ta boşalan antrenörlük koltuğu için adaylık yarışı sürüyor.
Saras Jasikevicius'un Barcelona'ya gidişiyle Zalgiris Kaunas'ta boşalan antrenörlük koltuğu için adaylık yarışı sürüyor.
Adaylar arasında en büyük favori; Galatasaray'ı çalıştıran Ertuğrul Erdoğan'ın olduğu belirtildi.
Jasikevicius'un da 2012'de Fenerbahçe forması giydiği dönem takımın yardımcı antrenörü olan Ertuğrul Erdoğan'ı destekleği ifade edildi. Litvanya ekibinin diğer antrenör adayları arasında ise Joan Plaza ve Alex Mumbru yer alıyor. (Fanatik)
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:22
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