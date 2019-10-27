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Ertuğrul Erdoğan: Rakiplerimize bu mesajı vermek önemliydi

1 saat önce

Galatasaray Doğa Sigorta, ING Basketbol Süper Ligi 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu 83-64 mağlup etti.

Ertuğrul Erdoğan: Rakiplerimize bu mesajı vermek önemliydi, System.String[]

Galatasaray Doğa Sigorta, ING Basketbol Süper Ligi 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu 83-64 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan açıklamalarda bulundu. İlk yarıda hakemlik bir durum olmadığını belirten Erdoğan, "Hakemlerin elbet hataları olmuştur. Biz itiraz ettik, iki taraf da itiraz etti. Bundan daha önemlisi bence biz artık bir şeyi anlamaya başladık. Şartlar ne olursa olsun kendimizi o şartlara adapte etmemiz lazım. ümit ediyorum bu şekilde devam ederiz. Çok önemli bir galibiyet. Bir derbi maçıydı, bizim açımızdan kazanılması gereken bir karşılaşmaydı. Önümüzde daha zorlu maçlar da var. Yalnız şunu söylemem lazım, ben ilk kez burada böyle bir atmosfer gördüm. Geçen seneden çok daha canlı, çok daha kalabalık, çok daha aç bir atmosfer vardı. Umarım bu açlığı hep beraber doyurabiliriz. Ben artık taraftarımızın buraya daha çok geleceğini tahmin ediyorum. Bugün maçın kırılma anlarında tribünden gelen enerjiyi ben hissettim, oyuncular hissetmiştir. Bütün oyuncularımı tek tek kutluyorum, çok önemli iş yaptılar. Şimdi sakin ve akıllı olmamız. Bu önemli bir galibiyet elbette ama lig devam ediyor. Bizim artık bunları bir alışkanlık haline getirmiş ve normalleştirmiş olmamız lazım. Burası hepimiz adına çok önemli bir yer. Burada galip gelerek rakiplerimize bu mesajı vermek önemliydi" dedi.

Galatasaray, Sigorta, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:23 
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