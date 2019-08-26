Son Dakika Haberleri: Ertuğrul ersoy, le havre'de
Son Dakika Spor Haber

Ertuğrul ersoy, le havre'de

1 saat önce

Fransa 2'nci Lig ekiplerinden Le Havre, Bursaspor'un savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Ertuğrul ersoy, le havre'de, System.String[]
Fransa 2'nci Lig ekiplerinden Le Havre, Bursaspor'un savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul Ersoy'un yeni takımı belli oldu. Bir süredir birçok kulüple görüşme halinde olan milli futbolcu, Bursaspor'un bir diğer oyuncusu Umut Meraş'ı da kadrosuna katan Fransız ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması ile 30 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.


Ertuğrul Ersoy, Bursaspor, Le Havre, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


G-7 zirvesine Macron'un eşinin Trump'ı öpmesi damga vurdu!
Le Havre, Ertuğrul Ersoy'u transfer etti! Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ı transfer etti! Nürnbergli Robin Hack'ten Michael Frey'e övgü: Polis gibi, tüm topları yakalıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 20:35:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ertuğrul ersoy, le havre'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]