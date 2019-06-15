Son Dakika Haberleri: Ertuğrul Ersoy, Lecce yolunda
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Ertuğrul Ersoy, Lecce yolunda

2 saat önce

İtalya Serie A kulüplerinden Lecce, Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'la prensip anlaşmasına vardı.

Ertuğrul Ersoy, Lecce yolunda, System.String[]
İtalya Serie A kulüplerinden Lecce, Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'la prensip anlaşmasına vardı.

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Ertuğrul Ersoy'la 4 yıllığına prensip anlaşmasına vardı. İtalyan ekibinin Ertuğrul'un transferi için Bursaspor'a teklif ettiği bonservis bedelinin 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Transferin kısa sürede noktalanmasının ardından resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. İtalya Serie A'ya bu yıl yükselen Lecce daha öncede Burak Yılmaz'a talip olmuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:15 Kaynak: İHA
Bursaspor, İtalya Serie A, Lecce, Spor
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