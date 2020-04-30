Ertuğrul Ersoy: Şampiyonanın 2021'e ertelenmesi benim için şans - Son Dakika
Son Dakika Spor Ertuğrul Ersoy: Şampiyonanın 2021'e ertelenmesi benim için şans - Son Dakika Spor

Ertuğrul Ersoy: Şampiyonanın 2021'e ertelenmesi benim için şans

6 saat önce

2021 yılının ise kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Ersoy, A Milli Takım ile birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer almak istediğini dile getirdi.

Ertuğrul Ersoy: Şampiyonanın 2021'e ertelenmesi benim için şans, System.String[]

2021 yılının ise kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Ersoy, A Milli Takım ile birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer almak istediğini dile getirdi.


Ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil eden, Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havre'nin oyuncusu Ertuğrul Ersoy, koronavirüs pandemisinden kariyer hedeflerine kadar pek çok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.


"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MİNNET DUYUYORUM"


Sözlerinin başında koronavirüs pandemisiyle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına dikkati çeken Ersoy, "Öncelikle bizler için canını dişine takarak, hastanelerde bu illetten kurtulmak için çabalayan sağlık çalışanlarımıza çok minnet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda, şu anda hasta bir şekilde tedavi gören hasta vatandaşlarımıza acil şifalar, vefat eden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.


"AİLEMLE BU KADAR UZUN SÜRE VAKİT GEÇİRMEMİŞTİM"


Normal bir futbol sezonuna göre, yaz tatilinden dahi uzun bir süredir futboldan ayrı kaldıklarına işaret eden 23 yaşındaki oyuncu, Fransa'dan memleketine geldiği ilk andan itibaren tedbirini aldığını kaydetti. Kendisini 15 günlük sürede dış dünyadan izole ettiğini ifade eden Ersoy, "Bu süreçte antrenman dahi yapmadım. 15 günün ardından, profesyonel bir sporcu olarak beslenmem ile başlayan bir düzene girdim. Uzun süredir çalıştığım bir antrenörüm var, beslenmenin ardından O'nunla online bir şekilde memleketimde antrenmanlarıma devam ediyorum. 13 yaşından beridir ailemle bu kadar uzun süre vakit geçirememiştim. Bugün, bunun tadını çıkarmaya bakıyorum. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz, bu kötü dönemden alabildiğim pozitif şeylerden birisi de bu, ailemle ciddi anlamda bu kadar uzun bir vakit geçirememiştim" diye konuştu.


"BİREYSEL ANTRENMANLA, TAKIM ANTRENMANI ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR"


Koronavirüs pandemisi nedeniyle Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in 2019-2020 sezonunun devam etmeyeceğini açıkladı. Profesyonel Futbol Ligi ise, 30 Nisan'da yeniden görüşüleceğini duyurdu. Fransa'da ve dünyanın pek çok ülkesinde görülen koronavirüs pandemisi nedeniyle spor faaliyetleri de durdurulurken, genç oyuncu dönüşlerin fiziksel açıdan oyuncularda sıkıntılar yaşatabileceğine işaret etti. Ersoy, "Dünya üzerinde hiçbir futbolcu, takım antrenmanı yaptığı seviyeye hiçbir şekilde ulaşamayacak. Dünyanın en iyi besleneni, en iyi uyuyanı, en iyi antrenman yapanının bile o seviyeye ulaşması mümkün değil. Bireysel yapılan antrenmanların takımla yapılan antrenmanlar arasında dağlar kadar farklar vardır. Bunu futbolcu doruklarına kadar hisseder. Bizim geri dönüşlerimizde de çok büyük sıkıntılar olacaktır diye düşünüyorum. Ama, bu süre zarfında ülke futbollarını yöneten federasyonların da bunu düşünerek hareket edeceğini düşünüyorum. Bizleri koruyacağını düşünüyorum" şeklinde değerlendirmede bulundu.


"MİLLİ TAKIM HAYALİMDEN HİÇ VAZGEÇMEDİM"


Bursaspor'dan Le Havre'ye olan transfer sürecinde, Fransa'ya giderken yeniden Milli Takım'da forma giyebilme adına bir mücadeleye girdiğini de kaydeden Ersoy, " Türkiye'de Bursaspor'da oynarken ilk defa Milli Takım'da forma giydim, üst üste 3-4 kez Milli Takım'a çağrıldım. Daha sonrasında yurtdışına transfer oldum ve transfer olunca amaçlarımdan birisi de öncelikle Le Havre'nin başarısı için mücadele edip, ardından daha popüler ve kaliteli bir lige giderek ülkemi temsil etmek. Ayrıca bununla birlikte Milli Takım başarısı da kafamda hep vardı. Bu hayalimden, hedefimden hiç vazgeçmedim. Hatta sezon iptal olmadan önce de son Milli Takım kampımıza davet almıştım. Bu beni çok mutlu etmişti ama bu virüsten dolayı tabii ki kampımız da iptal oldu, oraya da gidemedim. Bunu Le Havre'de oynarken de başarabildim. Sezon başı koyduğum hedeflere bu tarz geri dönüşler almak beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.


"2021 YILI BENİM İÇİN BİR ŞANS"


2021 yılının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Ertuğrul Ersoy, kariyer hedeflerine ilişkin, "2021 için, gerçekten çok diri bir hedefim var ve bunu da kendim için şans olarak görüyorum. 2021 yılı, kendi kariyer planlamam adına transfer yılıydı aslında, bu yılın yaz ayları kendi adıma transfer yapma dönemiydi. Şu anda Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2021'e ertelenmesi, benim o turnuvaya daha da popüler bir takımdan gitme hedefim için bir şans. 2021 yılında Le Havre'de oynamaya devam edersem, A Milli Takım'la şampiyonaya yine gidebilirim, ancak bu yaz planladığım bir takıma transfer olursam, o planladığım takımdan şampiyonaya gitmem daha kolay olacak düşüncesindeyim" şeklinde konuştu.


"OLABİLECEK EN ÜST SEVİYE HEDEFİM"


Son olarak kendisiyle ilgili bir itirafta da bulunan Ersoy, bundan sonraki kariyer hedefine ilişkin "Bursaspor'da şunu öğrendim aslında, 13 yaşında ben bu takımın kaptanı olacağım demiştim. Bugün baktığımda ondan sonrasında bir bocaladım, niye bocaladığım hakkında düşündüğüm zaman da şu cevaba vardım; ben o zamanki hayalimi Bursaspor kaptanı olarak bırakmışım. Ondan sonrasını hayal etmemişim, o seviye benim için yeterli demişim. O günlerde bir bocalamaya başladım. Bugün açıkçası böyle bir soruya karşılık bir cevabım yok. Olabilecek en üst seviye hedefim, en doruk noktası. Hedefim en üstte olmak, dünyanın en iyisi olmak. Neden olmasın" yanıtını verdi.



Le Havre, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 10:58 

YORUMLAR

Son Dakika

Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:21
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi         
17:18
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi         
17:18
Kıyamete ramak kala! En tehlikeli gök taşı dünyayı teğet geçti Kıyamete ramak kala! En tehlikeli gök taşı dünyayı teğet geçti         
17:14
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti         
17:04
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı         
17:03
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı         
16:54
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi         
16:50
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı         
16:44
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti         
16:43
Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi         
16:39
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti         
16:38
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı         
16:31
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı         
16:08
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı         
16:07
Halkının restorana gitmek için ülkeler arasında seyahat gerçekleştirdiği ilginç kasaba: Busingen Halkının restorana gitmek için ülkeler arasında seyahat gerçekleştirdiği ilginç kasaba: Busingen         
16:06
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı         
16:00
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler         
15:57
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir         
15:52
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı         
15:47
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı         
15:44
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi         
15:38
Kendall Jenner, hakkındaki Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi         
15:26
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı         
15:20
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu         
15:20
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı         
15:12
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak         
15:12
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi         
15:00
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı         
14:59
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 17:39:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ertuğrul Ersoy: Şampiyonanın 2021'e ertelenmesi benim için şans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]