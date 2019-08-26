Ertuğrul Ersoy'un yeni adresi belli oldu!

Fransız kulübü Le Havre, Ertuğrul Ersoy'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.



Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen Ertuğrul Ersoy, stoper mevkinde oynuyor. Ertuğrul, yan mevkiler olarak sağ bek ve ön liberoda görev alabiliyor.