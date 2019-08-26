Son Dakika Haberleri: Ertuğrul Ersoy'un yeni adresi belli oldu!
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Ertuğrul Ersoy'un yeni adresi belli oldu!

1 saat önce

Fransız kulübü Le Havre, Ertuğrul Ersoy'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Ertuğrul Ersoy'un yeni adresi belli oldu!, System.String[]

Fransız kulübü Le Havre, Ertuğrul Ersoy'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.


Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen Ertuğrul Ersoy, stoper mevkinde oynuyor. Ertuğrul, yan mevkiler olarak sağ bek ve ön liberoda görev alabiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Le Havre, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:27 
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