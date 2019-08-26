Ertuğrul Ersoy'un yeni adresi belli oldu!
1 saat önce
Fransız kulübü Le Havre, Ertuğrul Ersoy'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Fransız kulübü Le Havre, Ertuğrul Ersoy'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen Ertuğrul Ersoy, stoper mevkinde oynuyor. Ertuğrul, yan mevkiler olarak sağ bek ve ön liberoda görev alabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:27
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