Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı - Son Dakika

MERSİN'de Ertuğrul Fırkateyni Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla Refah Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlendi.

16 Eylül Ertuğrul Fırkateyni Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla Japonya'daki resmi bir ziyaretten dönerken tayfuna yakalanan ve Oshima Adası'nın Koshinozaki kayalıklarında parçalanarak 16 Eylül 1890 tarihinde batan Ertuğrul savaş gemisinde şehit olan Türk denizciler, 3 Haziran 1937 yılında yaptırılan Refah Şehitleri Anıtı önünde anıldı. Japonya'da 130 yıl önce batan fırkateynde şehit olan Türk denizciler için düzenlenen törene, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Japonya Askeri Ataşesi Deniz Albay Ryo Kuma ve askeri erkan katıldı. Türk ve Japon milli marşlarının okunduğu törende, anıta çelenk sunularak, şehitler için denize karanfil bırakıldı.