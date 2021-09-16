Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı - Son Dakika

JAPONYA'da 16 Eylül 1890 yılında kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit düşen 527 mürettebat, Tekirdağ'da düzenlenen törenle anıldı.

Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'nin komutanı Yarbay Ali Bey'in, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Dedecik Mahallesi'nde doğması sebebiyle bu yıl ilk kez kentte şehitler için anma töreni düzenlendi. Süleymanpaşa ilçesindeki Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde yapılan anmaya Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk konuldu. Günün anısına resim sergisi açıldı.