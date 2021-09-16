Ertuğrul Fırkateyni şehitleri törenle anıldı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Türk- Japon Dostluğu Derneği'nin düzenlemiş olduğu Ertuğrul Firkateyni şehitleri, ölümlerinin 132. yılında Topyanı'nda anıldı.

Japonya'nın Oshima Adası açıklarında 16 Eylül 1889 tarihinde dönüş yolundayken, Kumano Denizi'nde, Oshima Kasabası sahilinde fırtınaya tutularak batan ve aralarında 8 Ünyelinin de bulunduğu 500 şehit, ölümlerinin yıl dönümünde unutulmadı.

"500 denizcimiz şehit düştü"

Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Türk Japon Dostluğu ve Ertuğrul Şehitleri Derneği Başkanı Sait Kapıcıoğlu, "Ertuğrul Firkateyni Japonya'da coşku ile karşılandı. Ancak görev dönüşü, içerisinde 8 Ünyelinin de bulunduğu firkateyn fırtınaya yakalanarak battı ve 500 denizcimiz şehit düştü. Ertuğrul Firkateyni Şehitliği Türkiye'de sadece Ünye'de bulunuyor. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"Ertuğrul firkateyni Türk-Japon dostluğunun simgesidir"

Ertuğrul Firkateyni'nin Türk-Japon dostluğunun bir simgesi olduğunu söyleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Elim kazada şehit düşen 8 kahramanımız Ünyeliydi. Bu nedenle de bu elim hadisenin Ünye için ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu vesile ile Ünye'mizde bulunan bu şehitlik anıtının bu dostluğun gelişmesine katkı sunmasını diliyor, tüm şehitlerimize rahmet ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Türk-Japon dostluğu açısından Ünye önemli bir şehirdir"

Ertuğrul Firkateynin Türk-Japon dostluğu açısından Ünye'nin önemli bir şehir vurgusu yapan Kaymakam Ayhan Işık, "Japonya ile ülkemiz arasında tüm bu dostluğun yanı sıra hem iş gücü hem de teknolojik yatırımlar açısından birçok işbirliği bulunmaktadır. 2014 yılında açılan bu şehitliğin Türk-Japon dostluğu açısından Ünye önemli bir şehirdir. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Düzenlenen anma programı sonunda Ordu Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı şehitlik anıtına barışı simgeleyen zeytin ağacı fidanı diktiler. Programa ayrıca Garnizon Komutanı Bünyamin Dönmez, Jandarma Komutanı Muhammet Ali Gökkan, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. - ORDU