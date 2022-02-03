Üye Girişi
'Ertuğrul Gazi' bu kış 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı - Son Dakika

'Ertuğrul Gazi' bu kış 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı

03.02.2022 16:06
'Ertuğrul Gazi' bu kış 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Terminali'nde bulunan, Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) 'Ertuğrul Gazi', sadece bu kış sezonunda iletim sistemine toplam 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Terminali'nde bulunan, Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) 'Ertuğrul Gazi', sadece bu kış sezonunda iletim sistemine toplam 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı.

?Türkiye'nin ilk yüzer LNG FSRU gemisi 'Ertuğrul Gazi', BOTAŞ'ın enerji arz ve sistem güvenliğinin sağlanması hedefi doğrultusunda, 2021 yılının Temmuz ayında işletmeye alındı. 295 metre boyunda, 46 metre genişliğindeki gemi, başka gemilerce getirilen LNG'yi gaz haline dönüştürerek iletim hatlarına gönderiyor. 170 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip 'Ertuğrul Gazi', LNG'yi 600 kat mertebesinde gazlaştırıyor. Günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip olan 'Ertuğrul Gazi', 600-650 geminin getireceği gazı direkt kullanılacak şekilde doğal gaz iletim hatlarına verebiliyor.

TÜRKİYE'NİN GAZ İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYABİLİR

Kış mevsiminde Türkiye'nin günlük gaz ihtiyacının yüzde 10'unu, tüketimin az olduğu yaz mevsiminde ise yüzde 20'sini karşılama potansiyeline sahip 'Ertuğrul Gazi', Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi bölge illerinin 1 yıllık gazını, Akdeniz Bölgesi'nin ise 3 aylık gazını verebilme özelliğiyle dikkat çekiyor. 'Ertuğrul Gazi', sadece bu kış sezonunda iletim sistemine toplam 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı. Yüksek teknolojiler ve güvenlik önlemleriyle donatılı 'Ertuğrul Gazi' gemisinde 35 kişi, vardiya halinde çalışıyor. 'Çevre dostu' teknolojisi ile de dikkat çeken gemide ihtiyaç duyulan enerji, atık ısı değerlendirilerek karşılanıyor. Geminin üstün teknik özelliği ile eş zamanlı olarak depolama ve gazlaştırma işlemi gerçekleştiriliyor. Gemide yalıtılmış 4 kargo tankı bulunuyor. Tanklardaki sıvılaştırılmış gaz, eksi 163 derecede muhafaza ediliyor.


'Ertuğrul Gazi' bu kış 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı
'Ertuğrul Gazi' bu kış 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı
'Ertuğrul Gazi' bu kış 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı
'Ertuğrul Gazi' bu kış 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı
'Ertuğrul Gazi' bu kış 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı
'Ertuğrul Gazi' bu kış 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı
'Ertuğrul Gazi' bu kış 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı
'Ertuğrul Gazi' bu kış 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı
'Ertuğrul Gazi' bu kış 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı
YORUMLAR
500

Ertuğrul Gazi, Doğalgaz, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Ertuğrul Gazi' bu kış 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
15:03 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:16:50. #1.12#
SON DAKİKA: 'Ertuğrul Gazi' bu kış 1,1 milyar metreküp doğal gaz sağladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement