Ertuğrul Gazi kapalı yüzme havuzu 1 Temmuz'da açılıyor

Korana virüs tedbirleri nedeniyle bir süredir kapalı olan Yüreğir Belediyesi Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz Perşembe günü kapılarını açıyor.

Yüreğir Belediyesi Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, korona virüs tedbirleri nedeniyle kapalı olduğu süre içerisinde kapsamlı bir bakım ve revizyondan geçirildi. Bu sayede yeni dönemde önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanacak. 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme sürecinde açık olacak yüzme havuzunda salgına karşı tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Havuzu kullanmak isteyenlerden Sağlık Bakanlığı'nın Covid 19 salgın yönetimi ve çalışma rehberinde yer alan kurallara dikkat etmeleri istenecek.

08.00'de açılacak 22.00'de kapanacak

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri kadınlara hizmet veren tesis, salı, perşembe ve pazar günleri ise erkeklerin kullanımına sunulacak.

Sabah 08.00'de kapılarını açacak olan kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi akşam 22.00'ye kadar 1'er buçuk saatlik seanslar halinde hizmet verecek.

Her seans arası yarım saat boyunca özel kimyasallarla titizlikle dezenfekte işlemi yapılan tesise girişlerde görevliler tarafından ateş ölçümü yapılıp dezenfektan kullandırılacak. 14 yaş altı yüzme bilen çocuklar ebeveynlerinin kontrolünde havuzu kullanabilirken, 14-18 yaş arası ise ailelerinden aldıkları izin belgeleri ile kayıt yaptırabilecekler.

25 metre boyunda, 12.5 metre eninde, 2 metre derinliğinde olan yarı olimpik yüzme havuzunda kullanıcıların can güvenliği ve emniyetini sağlamak amacıyla cankurtaran personel her an hazır bulunacak. - ADANA