Ertuğrul Gazi Kıyafetiyle Mitinge Geldi
15 dakika önce
CUMHUR İttifakı'nın Yenikapı'da yapacağı mitinge bir kişi, Ertuğrul Gazi kıyafetiyle geldi.
CUMHUR İttifakı'nın Yenikapı'da yapacağı mitinge bir kişi, Ertuğrul Gazi
kıyafetiyle geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi için toplanmalar sürüyor.
Miting alanına Ertuğrul Gazi kıyafetiyle gelen Yasin Ermurat ilgi odağı oldu. Ermurat, "Kapalıçarşı'da esnafım. Bu kostümlerin imalatını yapıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Üsküdar
ilçe teşkilatında görevliyim. Cumhur İttifakını desteklemeye geldik" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:22 Kaynak: DHA
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