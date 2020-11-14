Ertuğrul Gazi Mescidi ile Dar-ül Kurra inşaatı son sürat devam ediyor - Son Dakika

Ertuğrul Gazi Mescidi ile Dar-ül Kurra inşaatı son sürat devam ediyor
14.11.2020 11:53
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yanında yer alana yapılmasına başlanan Ertuğrul Gazi Mescidi ile Dar-ül Kurra (Hafız Evine) inşaatı son sürat devam ediyor.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yanında yer alana yapılmasına başlanan Ertuğrul Gazi Mescidi ile Dar-ül Kurra (Hafız Evine) inşaatı son sürat devam ediyor.
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşiretinin lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesi yerleşkesinde yapımına başlanan Ertuğrul Gazi Mescidi ile Dar-ül Kurra inşaatı son sürat devam ediyor. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Müftü Ali Erhun ve Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesinde inşaatı devam eden inşaata alanında incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında inşaat alanını gezen Vali Bilal Şentürk, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer ve ilgililerden bilgi aldı. - BİLECİK
Son Dakika Banu Alkan'dan şaşırtan itiraf: Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istiyorum "Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı "Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi