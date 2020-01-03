Ertuğrul Gazi'nin hayatını yazmak için Söğüt'e yerleşti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ertuğrul Gazi'nin hayatını yazmak için Söğüt'e yerleşti - Son Dakika Magazin

Ertuğrul Gazi'nin hayatını yazmak için Söğüt'e yerleşti

7 saat önce

Yunus Emre ve Mevlana biyografileri başta olmak üzere 5 kitabı bulunan Bekçi, Anadolu Selçukluları dönemine ait 3 dilde de belgesel çekti.

Ertuğrul Gazi'nin hayatını yazmak için Söğüt'e yerleşti, System.String[]

Yunus Emre ve Mevlana biyografileri başta olmak üzere 5 kitabı bulunan Bekçi, Anadolu Selçukluları dönemine ait 3 dilde de belgesel çekti. Ertuğrul Gazi'nin hayatını da kaleme almak için yollara düşen Bekçi, Kayseri'den 4 ay önce geldiği Söğüt'te ev kiraladı.


Söğüt Tarih, Araştırma, Düşünce ve Kültür Sanat Derneği ile iş birliği içerisinde ilçeyi karış karış gezen, vatandaşlarla bir araya gelen ve Ertuğrul Gazi Türbesi'ni her gün ziyaret eden yazar, ilçede kiraladığı evde Ertuğrul Gazi hakkında yazılan makaleleri araştırıp kitabının hazırlığını yapıyor.


Türk İslam tarihi araştırmacısı ve yazar Emrah Bekçi, Ertuğrul Gazi'nin Türk tarihi için çok önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.


Söğüt'ün, cihan devletinin kurulduğu topraklar olduğunu hatırlatan Bekçi, şöyle konuştu: "Atamız Ertuğrul Gazi ile ilgili olarak akademik ve bilimsel camiada bir sürü çalışma yapılıyor. Bu çalışmalar üzerine, ben de bir vatan evladı olarak 'Üzerine ne koyabilirim, ne yapabilirim?' diye düşünerek Söğüt'e geldim. 4 aydır bu ilçede yaşıyorum. Bir yazarın, telif eser meydana getirirken o eserin bölgeye ait olması için orada yaşayan insanlara dokunması gerekiyor. Biz tarihimizi televizyonlardan öğreniyoruz. Televizyonlar, ticari kaygı güttükleri için bize her şeyi vermiyor. Tabii ki televizyon, tiyatro ve her alanda çalışma yapıp farkındalık yaratmak önemli ama bilimsel donelerle hareket edilmesi gerekiyor. Bundan dolayı bu konuda bir çok noksanlık var. Örneğin, Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Gazi midir, Gündüz Alp oğlu Ertuğrul Gazi midir?"


"Günde 10 saatimi okumaya ayırıyorum"


Bekçi, 14 ve 15'inci yüzyıllara ait vakıf ve tahrir defterlerini inceleyerek bulunan belgeleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversiteden konunun uzmanları ile tartıştıklarını aktardı.


Çalışmalarıyla, Söğüt'le alakalı farkındalık oluşturduklarını ifade eden Bekçi, "İleriye dönük olarak amacımız, Söğüt'ü uluslararası camiada tanıtmaktır. Rabbim beni Türk milletinin evladı olarak dünyaya gönderdiyse, benim en büyük ibadetim bu millete olan hizmetimdir. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." dedi.


Günde 10 saatini okumaya ayırdığını dile getiren Bekçi, geri kalanını da az uyuyup Ertuğrul Gazi Türbesi'nde araştırmalar yapmak ve vatandaşlarla sohbet etmekle geçirdiğini sözlerine ekledi.

Mevlana Celaleddin Rumi, Ertuğrul Gazi, Söğüt, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:16 
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