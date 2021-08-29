Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey, Domaniç'teki kabri başında anıldı - Son Dakika

Ertuğrul Gazi'nin oğullarından Saru Batu Savcı Bey, şehadetinin 734. yılında, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'deki kabri başında törenle anıldı.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, törende yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin 700 yıl hükmettiği topraklarda yaşadıklarını söyledi.

İpek; Hayme Ana, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Saru Batu Savcı Bey gibi değerlerin hatıralarını yaşatmak için gayret göstereceklerini dile getirdi.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk de törenlere destek vererek tarihi değerlerin yaşatılmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerini anlattı.

Ertuğrul Gazi Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarıca ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu, Osman Gazi'nin ağabeyi şehit Saru Batu Savcı Bey'i anma etkinliklerinin asırlardır devam ettiğini bildirdi.

Sarıca, 1287 yılında gerçekleşen İkizce Zaferi'nin heyecanını yeniden yaşadıklarını belirterek, "Savcı Bey burada şehit olmuştur. Tarih kitaplarında 'İkizce Savaşı' olarak geçmektedir." dedi.

Törenin ardından İkizce Alçay Mesire Alanı'na kurulan oba çadırında katılımcılara etli bulgur, gözleme ve ayran ikram edildi.