Son Dakika Haberleri: Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey'i anma töreni
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Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey'i anma töreni

25 dakika önce

Ertuğrul Gazi'nin oğullarından Saru Batu Savcı Bey, şehadetinin 732. yılında, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'deki kabri başında anıldı.

Ertuğrul Gazi'nin oğullarından Saru Batu Savcı Bey, şehadetinin 732. yılında, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'deki kabri başında anıldı.

Ertuğrul Gazi Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarıca, anma töreninde yaptığı konuşmada, Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, Osman Gazi'nin ağabeyi şehit Saru Batu Savcı Bey'i anma törenlerinin asırlardır devam ettiğini söyledi.

1287 yılında gerçekleşen İkizce Zaferi'nin heyecanını yeniden yaşadıklarını belirten Sarıca, "Savcı Bey burada şehit olmuştur. Tarih kitaplarında 'İkizce Savaşı' olarak geçmektedir. Bu savaş Osmanlı'nın ilk savaşı ve zaferidir. Bu yönden çok önemlidir. Osmanlı'nın diriliş ve varoluş sebebidir. Eğer bu savaş kazanılmasaydı, tarihte 'Osmanlı' diye bir kavram olmayacaktı." dedi.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk de Osmanlı İmparatorluğu'nun 700 yıl hükmettiği bu topraklarda yaşadıklarını dile getirerek, Hayme Ana, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Saru Batu Savcı Bey gibi değerlerin hatıralarını yaşatmak için gayret göstereceklerini vurguladı.

Anma töreninin ardından İkizce Alçay Mesire Alanı'na kurulan oba çadırında katılımcılara etli bulgur, gözleme ve ayran ikram edildi.

Ertuğrul Gazi, Domaniç, İkizce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:13 Kaynak: AA
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