Ertuğrul Gazi Türbesi 1milyon 300 Bin Kişiyi Ağırladı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan ve 6 yıl öncesine kadar yıllık 300 bin kişinin ziyaret ettiği Ertuğrul Gazi Türbesi'ni, geçen yıl 1 milyon 300 bin kişi ziyaret etti.

HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan ve 6 yıl öncesine kadar yıllık 300 bin kişinin ziyaret ettiği Ertuğrul Gazi Türbesi'ni, geçen yıl 1 milyon 300 bin kişi ziyaret etti.



Ertuğrul Gazi Türbesi'nde 7 Mayıs 2017'den bu yana alp kıyafetli askerler tarafından "Saygı Nöbeti" tutuluyor. Nöbet, Jandarma Genel Komutanlığı ve Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığının katkılarıyla Söğüt Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında 9'u uzman çavuş, 4'ü erbaş ve er olmak üzere 13 asker tarafından gerçekleştiriliyor.



Valilikçe temin edilen alp kıyafetlerindeki aksesuarlarda, tarihi misyona uygun malzemeler kullanılıyor. Askerler, sabah 09.00'da başlayan Saygı Nöbeti'nde 19.00'a kadar her saat başında nöbet değişimi yapıyor. Yılın 365 günü tutulan nöbet bölgeyi ziyarete gelenlerin ilgisini çekiyor.





TRT'de gösterilen Diriliş Ertuğrul dizisi ve Saygı Nöbeti, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ilginin artmasında, ziyaretçilerin rotasını bölgeye çevirmesinde etkili oldu.





Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 6 yıl önce 300 bin kişi iken bu sayı 2018 yılında 1 milyon 300 bin kişiye ulaştı.



Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin artık tanıtım noktasında zirveye ulaştığını söyledi.



Aydoğdu, ziyaretçi sayısı 1 milyon 300 bine ulaşan türbenin bulunduğu Söğüt'ün tanıtım noktasında eksikliklerini giderdiğini belirterek, "Söğüt'ün, Türkiye halkı tarafından ve yurt dışında Türkiye ile ilgili olan, Türkiye'yi veya Ertuğrul Gazi'yi merak edenler noktasında tanınırlığı bir hayli arttı." dedi.



Oba Kent ve Türk evleri



Yerel yönetimler olarak altyapıları hızlıca tamamlamak zorunda olduklarını vurgulayan Aydoğdu, şöyle devam etti:



"Gelen misafirlerimizi Söğüt'te konaklama noktasında tutmamız gerekiyor. Burada uzun zaman geçirmelerinin yollarını aramamız gerekiyor. Türbe ziyaretinden sonra yapacak bir şey olmayınca ilçeyi terk ediyorlar. Oysa burada gelen misafirlere değişik aktiviteler, at biniciliği, okçuluk gibi hizmetler sunabilirsek burada kalma sürelerini uzatmış oluruz. Misafirleri, dedeleri Ertuğrul Gazi'nin mekanında bir gece yatırırsak bu manevi hazdan daha çok etkileneceklerini düşünüyorum. Dedeleriyle bir gece Söğüt'te geçirmek onlara iyi gelecek. Oba Kent ve Türk evlerinden oluşan butik otel tarzında konaklama tesisleri yapmak istiyoruz. Hedefimiz bu yönde ve bu yönde çalışmalarımız devam ediyor."



Güney Afrika'dan 45 genç türbede dua etti



Türbeyi ziyarete gelen İstanbul Üsküdar'da faaliyet gösteren Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın Türkçe Eğitim Birimi sorumlusu Alim Çataklı, "Kamerun, Mali, Gana, Malezya, Küba, Nijerya, Uganda gibi ülkelerden vakfımızda eğitim gören gençlerimizi Ertuğrul Gazi'nin huzuruna getirdik. Bu arkadaşlar burada Türkçe eğitimi görüyor ve kültürel faaliyetlerimize katılıyorlar. Diriliş dizisini hayranlıkla izliyorlar. Bundan sonra da daha iyi izleyeceklerine inanıyorum. Buraya 45 öğrenci ile geldik." diye konuştu.



Kamerun'dan gelen Muhammet Ahmet, manevi atmosfere hayran kaldığını dile getirerek, "Ertuğrul Gazi'yi biliyorum, her filmini izledim. Çok seviyorum. Burada dua ettik, muhabbet ettik." ifadesini kullandı.



Burkina Faso'dan gelen Arazak Kaburi de Alp kıyafetlerini giydiğini ve çok mutlu olduğunu aktardı.

