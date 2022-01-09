Ertuğrul Gazi Türbesi'nde hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesinde hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

TRT ekranlarında önceki yıllarda yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin etkisi ve özellikle askerler tarafından "saygı nöbeti" tutulmaya başlanmasının ardından hafta sonları binlerce kişinin geldiği türbede, alp kıyafetleri, aksesuarlar ve tarihi misyona uygun malzemeleriyle nöbet tutan askerler büyük ilgi görüyor.

Ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından gelen her yaştan ziyaretçiler, manevi atmosferde zaman geçiren vatandaşlar, türbede dua ediyor, fotoğraf çektiriyor.

Eskişehir'den gelen Süleyman Kadir, AA muhabirine, İzmir'den akrabalarına türbeyi gezdirmek istediğini, manevi atmosferi daha iyi yaşamak için alp kıyafeti giydiklerini söyledi.

Muhammed Cimamov da İzmir'den geldiğini belirterek, "Dedelerimizin nerede yaşadığını gelip görmek lazım. İnsan görünce gururlanıyor. Dedelerimiz nasıl bir hayat geçirmiş, biz şu an neredeyiz, onlar nerede. Büyüklerimizin yaptıklarını unutmamalıyız. Tarihi mekanları her zaman gezmemiz lazım. İnsanın kim olduğunu, nereden geldiğini öğrenmesi lazım." diye konuştu.

Alp kıyafeti giydiğini anlatan Cimamov, "Dedelerimiz ne giydiyse biz de onları giymek istedik. Onların neler hissettiğini anlamaya çalıştık. Savaştılar, her vakit ölümle burun buruna kaldılar. Bunları düşünüyorsun." dedi.

Türbeyi ziyaret eden misafirlere Ertuğrul Gazi hakkında bilgi veren Çetin İkiz ise özellikle hafta sonu havanın güzel olmasının da etkisiyle kalabalık grupların bölgeyi ziyaret ettiğini aktardı.

İkiz, "Şu anda büyük bir akın var. Burada yurt dışından gelen misafirlerimiz çok fazla. Özellikle Pakistan ağırlıklı. İngiltere, Hollanda, Danimarka, Kuveyt, Katar'dan gelen misafirlerimiz de var. Misafirler alp kostümleri giyerek de o günleri yad ediyor." ifadesini kullandı.