Ertuğrul Gazi Türbesi'ne bir günde 10 bin ziyaretçi

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Nüfusu 14 bin 700 olan ilçedeki türbeyi bir günde 10 bine yakın kişi ziyaret etti.

Araçlarını park edecek yer bulmakta zorluk yaşayan ziyaretçiler, türbede hem tüm şehitler hem de Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için dua edip fotoğraf çektirdi.

Ziyaretlerde en büyük ilgiyi Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki "saygı nöbeti" görüyor. Alp kıyafetli askerler tarafından tutulan ve saat başı gerçekleştirilen nöbetçi değişimini görmek için ziyaretçiler adeta birbiriyle yarışıyor.

Türbe önünde ziyaretçilere Ertuğrul Gazi'nin hayatını anlatan Çetin İkiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, türbeye büyük ilgi olduğunu söyledi.

Ziyaretler dolayısıyla genç nesillerin atalarına saygısını da gösterdiğini belirten İkiz, "Gayet güzel bir kalabalık var. Gelenler asker selamı veriyor. Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize dua ediyorlar, Ertuğrul Gazi'nin hayatının detaylarını soruyorlar." diye konuştu.

Bursa'dan çocuklarıyla türbeye gelen Nihat Yeşilbursa da Kütahya dönüşü türbeyi ziyaret etmek istediklerini anlattı.

Gezi kapsamında ilçeye gelen Pendik Merkez İmam Hatip Ortaokulunda okuyan 47 öğrenci asker selamı verdi.