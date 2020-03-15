Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gelen ziyaretçiler Mehmetçik için dua etti - Son Dakika
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Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gelen ziyaretçiler Mehmetçik için dua etti

6 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nin ziyaretçileri, Suriye'nin İdlib bölgesindeki Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nin ziyaretçileri, Suriye'nin İdlib bölgesindeki Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.

Hafta sonu dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı ziyaretlerde en fazla ilgiyi "saygı nöbeti" görüyor. Alp kıyafetli askerler tarafından tutulan ve saat başı gerçekleştirilen nöbet değişimi ilgiyle izleniyor.

Türbe önünde Çetin İkiz'den Ertuğrul Gazi'nin hayatına ilişkin bilgiler edinen ziyaretçiler, tüm şehitler ve Suriye'nin İdlib kentindeki Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için dua edip fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçilerden İsrafil Bütün, AA muhabirine, Bursa'dan geldiğini ve 1997 yılında Söğüt'te vatani vazifesini yaptığını söyledi. Ecdadı tanımaları için çocuklarını türbeye getirdiğini belirten Bütün, burada ayrı bir gurur yaşadıklarını ifade etti.

Muş'un Malazgirt ilçesinden Seyit Ömer Hacıoğulları ise atalarının diyarını ziyaret etmekten büyük onur duyduğunu aktardı.

Sakarya'da çiftçilikle uğraşan Murat Tezeriş, ziyaret sırasında duygulandığını, tüylerinin diken diken olduğunu vurguladı.

Coşkun Kılınç da Sakarya'da çiftçilik yaptığını anlatarak, daha önce bölgeye her gelişinde türbeyi ziyaret ettiğini dile getirdi.

Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gelen ziyaretçiler Mehmetçik için dua etti

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:22 Kaynak: AA
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