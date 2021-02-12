Ertuğrul Gazi Türbesi'nin alp kıyafetli "saygı nöbetçileri" gururlu - Son Dakika

Ertuğrul Gazi Türbesi'nin alp kıyafetli "saygı nöbetçileri" gururlu

12.02.2021 10:59
Ertuğrul Gazi Türbesi'nin alp kıyafetli

Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık eden Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde tutulan "saygı nöbeti" hem alp kıyafetiyle bu görevi yapan jandarma uzman erbaşları hem de ziyaretçileri gururlandırıyor.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık eden Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde tutulan "saygı nöbeti" hem alp kıyafetiyle bu görevi yapan jandarma uzman erbaşları hem de ziyaretçileri gururlandırıyor.

Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığından 14 uzman erbaş tarafından geleneksel kıyafetler ve savaş aletleriyle nöbet tutuluyor.

Valilik ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında 2017 yılında imzalanan protokole istinaden görevlendirilen askerlerin, saat başlarındaki nöbet değişimi türbe ziyaretine gelenler tarafından ilgiyle izleniyor.

"Yorulmaz nöbetçiler" olarak nitelendirilen askerlerin eğitimleri, nöbet hazırlıkları ve çalışmaları AA ekibince görüntülendi.

Eğitim Merkez Komutanı Albay Mehmet Baykal, saygı nöbeti tutanların türbenin simgesi haline geldiğini söyledi.

Ziyarete gelen turistlerin türbe önündeki nöbet değişimini hayranlık ve gururla izlediğini belirten Baykal, "Ertuğrul Gazi Saygı Nöbeti, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı tarafından 'alp' olarak adlandırılan, tamamı uzman erbaş rütbesinde bulunan ve bu faaliyet için görevlendirilen tim personeli tarafından tutulmaktadır." diye konuştu.

Muhafız ve Emniyet Bölük Komutanı Teğmen Raşit Haftacı da nöbetin saat başı değişim yapılmak suretiyle haftanın 7 günü tutulduğunu anlattı.

Uzman Çavuş Cihat Polat ise "Bu kutsal nöbet görevini yerine getirmekten onur duyuyorum." dedi.

"Bu nöbet değişimini izlemek bizleri duygulandırdı"

Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edenlerden Muhammet Bayrak, "Bu nöbet değişimini izlemek bizleri duygulandırdı. Bu gibi uygulamaların devam etmesi çok güzel. Devletimizden Allah razı olsun, bu nöbetler bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Rasim Demir de değişim sırasında çok heyecanlandığını dile getirdi.

Nöbet tutan jandarma görevlilerine teşekkür eden Demir, "İnşallah bu şuuru gençliğimiz alır ve geleceğe taşır." değerlendirmesinde bulundu.

İlçe merkezinde yer alan türbede Ertuğrul Gazi'nin yanı sıra eşi Halime Hatun, oğlu Savcı Bey ile 19 makam kabri bulunuyor. Ayrıca Osman Bey'in naaşının ilk defin yeri olan muvakkaten makam kabri de burada yer alıyor.

Ertuğrul Gazi, Jandarma, Asker, Söğüt, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ertuğrul Gazi Türbesi'nin alp kıyafetli 'saygı nöbetçileri' gururlu - Son Dakika


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